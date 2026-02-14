Biathlon, Vittozzi quinta nella sprint. Wierer sbaglia tre volte ed è fuori dalla top 30

ANTERSELVA (ITALPRESS) – Lisa Vittozzi è quinta nella sprint di Anterselva. La 31enne di Pieve di Cadore tenta l’assalto alle medaglie con un super 10/10 al poligono, 5/5 a terra e 5/5 in piedi, ma paga nei tratti sugli sci e si ferma a 16″9 dal bronzo della francese Lou Jeanmonnot. La transalpina, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, perde l’oro al tiro sbagliando in piedi e taglia il traguardo a 23″7 dalla 22enne Maren Kirkeeide, che si prende il gradino più alto del podio senza errori al poligono. Beffata di soli 3″8 l’altra francese Oceane Michelon, argento con 10/10 al tiro. Quarta la bulgara Milena Todorova a 40″0.

“Ho dato tutto ma non è bastato. Sono soddisfatta perché più di così non potevo fare. Vedremo cosa non è andato bene oggi, ma non posso buttare via un quinto posto. Oggi forse non era il mio giorno ma mi sono sentita bene, semplicemente le altre erano più forti di me. Mi sono concentrata su me stessa e sono fiduciosa per domani”, le parole di Vittozzi, che nell’inseguimento di domani (ore 14.45) partirà con un ritardo di 17 secondi dalle medaglie

In lotta per il podio anche la finlandese, seconda in classifica generale, Suvi Minkkinen, sesta nella sprint a 49″6 dalla testa. Giornata storta per Dorothea Wierer. La 35enne di Brunico, non al massimo fisicamente dopo le fatiche in staffetta e nell’individuale, commette tre errori al tiro, due a terra e uno in piedi, e non va oltre la 44esima posizione a 2’12″9. “Mi è scappato il colpo a terra ed è una cosa che mi succedere raramente. Non ho ancora smaltito benissimo le ultime prove e sento che mi mancano un po’ di forze. Il mio obiettivo domani è cercare di fare il meglio possibile al poligono e recuperare energie, nonostante so di non avere possibilità per le medaglie”, spiega Wierer.

Due buone prove, soprattutto in ottica staffetta, per le altre due azzurre Michela Carrara e Hannah Auchentaller, che sono rispettivamente 23esima (+1’33″5) e 43esima (+2’11″6). “Il risultato non è male. Sono stata fortunata a trovarmi davanti Kirkeeide nell’ultimo giro, ma sugli sci sono andata forte. Speravo in qualcosa di più del 23esimo posto, ma i distacchi restano minimi”, il commento di Carrara.

Il biathlon torna protagonista domani con gli inseguimenti al maschile (11.15) e al femminile (14.45).

