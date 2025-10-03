Bezzecchi davanti a tutti nelle Practice del GP d’Indonesia, Bagnaia in Q1

Marco Bezzecchi from Italy rides Aprilia RS-GP of Aprilia Racing during the qualyfing session of the Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera at Marco Simoncelli International Circuit on September 13, 2025 in Misano Adriatico, Italy.

ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi è il più veloce nella sessione di Practice del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano dell’Aprilia chiude con il miglior tempo di 1’29″240, precedendo di oltre quattro decimi Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm). Luca Marini (Honda) è il migliore degli italiani in quarta posizione. Fuori dai migliori dieci, e quindi costretti a passare per il Q1, Marc Marquez (Ducati), 11° e protagonista di due scivolate senza conseguenze, Franco Morbidelli (Ducati VR46), 12°, Enea Bastianini (Ktm), 15°, Francesco Bagnaia (Ducati), 17° e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), 18°.

I MIGLIORI TEMPI DELLA SESSIONE DI PRACTICE

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1’29″240 alla velocità media di 173,50 km/h
2. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini 1’29″648
3. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’29″664
4. Luca Marini (Ita) Honda 1’29″730
5. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’29″733
6. Joan Mir (Esp) Honda 1’29″768
7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’29″837
8. Alex Rins (Esp) Yamaha 1’29″868
9. Miguel Oliveira (Por) Yamaha 1’29″930
10. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini 1’29″985.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

