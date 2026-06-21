Bettoni “Energie rinnovabili sempre più centrali per l’agricoltura”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema del biogas, del biometano e delle coltivazioni energetiche rappresenta oggi un elemento fondamentale per l’agricoltura”. Lo ha detto Alessandro Bettoni, Presidente della FNP Bioeconomia di Confagricoltura, intervenuto all’Agrifood Forum 2026 di Rinnovabili, in collaborazione con Confagricoltura, a Palazzo Della Valle a Roma. Al centro agroenergie, riduzione dei costi energetici, ESG e innovazione per la fliliera agricola italiana, che si è svolto questa mattina.

“Mi focalizzo su due aspetti. Innanzitutto, queste tecnologie legate alla produzione di energie rinnovabili sul territorio svolgono un ruolo centrale all’interno delle aziende agricole, perché rappresentano un’importante opportunità di diversificazione e consentono alle imprese di affrontare crisi come quelle energetiche e quelle che interessano i principali comparti produttivi, a partire dall’agroalimentare – ha aggiunto -. Nel tempo abbiamo sempre assistito a variazioni dei prezzi e la produzione di energia si è inserita in questo contesto, contribuendo a diversificare le attività e permettendo alle aziende di operare meglio sul mercato. Le imprese che hanno investito nelle bioenergie sono anche quelle che investono maggiormente nel settore agroalimentare, senza abbandonare la propria tradizione. Dobbiamo affrontare una crescita del sistema che richiede una produzione sempre più efficiente. Sul biogas siamo partiti quindici anni fa e oggi ci troviamo a confrontarci con nuove criticità. Gli agricoltori hanno saputo affrontare queste sfide mettendo al centro il territorio e mantenendo un equilibrio con l’attività agricola esistente. Non abbiamo stravolto il sistema: lo abbiamo migliorato”.

“Ora ci troviamo di fronte a una fase particolare. Con il PNRR sono state messe a disposizione molte risorse per favorire il passaggio dal biogas al biometano. Il Governo ha fissato obiettivi precisi sul biometano, orientando il settore verso questa produzione rispetto a quella di energia elettrica – spiega Bettoni -, Oggi l’esigenza è il biometano e abbiamo la possibilità di convertire gli impianti aziendali. Non si tratta però di un passaggio semplice, ma delicato. Inoltre, il PNRR ha imposto tempi molto stretti che, a volte, non consentono di sviluppare tutte le competenze necessarie e l’agricoltura ha dovuto adattarsi rapidamente – ha sottolineato Bettoni -. Nel passaggio al biometano abbiamo bisogno di un sistema equilibrato, perché la presenza di finanziamenti esterni rischia di mettere in secondo piano l’agricoltura e di rendere questo settore attrattivo per soggetti che non sono nati né radicati nel territorio. Bisogna evitare l’ingresso di aziende che hanno poco di agricolo e molto di finanziario. Serve ora una nuova norma sul biometano: la stiamo chiedendo da mesi”, conclude Bettoni.

– foto IPA Agency –

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