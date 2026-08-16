Agea, Valente “Leva strategica di questo Paese, offriamo al Governo il supporto strategico per tutelare i nostri agricoltori”

ROMA (ITALPRESS) – Agea ha avviato negli ultimi 4 anni una trasformazione radicale, un cambio di paradigma: il passaggio da mero ente erogatore di contributi a motore strategico, un vero e proprio hub di intelligenza territoriale. Uno dei principi fondamentali di questa evoluzione è la valorizzazione del suo immenso patrimonio informativo, un asset oggi capitalizzato in circa 11 milioni di euro, 230 terabyte di dati quotidianamente alimentati e analizzati.

“Valorizzare il dato significa, in primo luogo, trasformarlo in prevenzione e tutele per il sistema primario”, sottolinea il direttore di Agea, Fabio Vitale. “In un contesto globale caratterizzato da forti incertezze geopolitiche, spinte inflattive e crisi climatiche, il patrimonio informativo di Agea smette di essere un mero registro burocratico per diventare un vero e proprio bene rifugio e una leva di competitività senza precedenti per il Sistema Paese”, aggiunge.

“Valorizzare il dato significa, in primo luogo, trasformarlo in prevenzione e tutele per il sistema primario. Con un asset informativo oggi capitalizzato in circa 11 milioni, oltre 230 terabyte di dati quotidianamente alimentati e analizzati, la nostra missione è quindi trasformare i dati ottenuti da satelliti e intelligenza artificiale in strumenti di trasparenza e tracciabilità, essenziali per attrarre capitali internazionali e blindare la brand reputation del Made in Italy. Non siamo più solo un ente erogatore, ma un hub di intelligenza territoriale capace di tradurre il dato in una politica industriale misurabile, offrendo al Governo il supporto strategico necessario per tutelare i nostri agricoltori in sede comunitaria e rispondere con precisione a sfide strutturali come l’abbandono fondiario e la necessità di terra per i nostri giovani”, conclude.

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(ITALPRESS).