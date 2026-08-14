MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero ha firmato un accordo per l’acquisizione di Purely Elizabeth, marchio di benessere in forte crescita e azienda leader nel settore degli alimenti salutari con sede negli Stati Uniti. L’acquisizione rafforza ulteriormente la presenza di Ferrero sulla tavola della colazione americana grazie all’ingresso di Purely Elizabeth nel proprio portafoglio. A seguito del completamento dell’operazione, Ferrero intende sostenere la prossima fase di crescita di Purely Elizabeth attraverso una continua innovazione di prodotto, il potenziamento delle capacità operative e l’espansione della distribuzione, aiutando il marchio a raggiungere un numero maggiore di consumatori pur preservandone l’identità distintiva e l’impegno per la qualità. Fondata nel 2009 e con sede a Boulder, in Colorado, Purely Elizabeth ha più che raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi due anni, trainata dal suo innovativo portafoglio di granola, fiocchi d’avena e cereali, espandendosi più recentemente nel segmento in rapida crescita delle proteine.

“Purely Elizabeth, con il suo eccellente portafoglio di prodotti di qualità e gustosi, rappresenta una grande aggiunta a Ferrero”, ha dichiarato Giovanni Ferrero, presidente di Ferrero International, società holding del Gruppo. “Con questa operazione, Ferrero consolida la sua recente acquisizione di WK Kellogg Co, rafforzando sia la propria presenza nel mercato americano della colazione sia la propria presenza nel segmento dei prodotti salutari”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Purely Elizabeth nel Gruppo Ferrero”, ha dichiarato Lapo Civiletti, Presidente di Ferrero Ice Cream e WK Kellogg Co. “Questa acquisizione riflette la nostra strategia a lungo termine di investire in categorie in forte crescita e di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nell’offerta di prodotti salutari per la colazione e non solo. Purely Elizabeth ha costruito un marchio distintivo, in sintonia con le preferenze in continua evoluzione dei consumatori attraverso prodotti premium, innovativi e deliziosi, il che la rende un’aggiunta altamente complementare al nostro portafoglio. Non vediamo l’ora di supportare la continua crescita del marchio, preservando al contempo lo spirito imprenditoriale che lo ha reso vincente”.

“Trasformare Purely Elizabeth da una semplice idea 17 anni fa nel marchio che è oggi è stato uno dei percorsi più gratificanti della mia vita e sono incredibilmente orgogliosa di ciò che il nostro team ha realizzato”, ha dichiarato Elizabeth Stein, fondatrice e CEO di Purely Elizabeth. “Pensando al prossimo capitolo, trovare un partner che comprendesse ciò che rende Purely Elizabeth speciale e condividesse il nostro impegno per la qualità, l’innovazione e la visione a lungo termine era per me di fondamentale importanza. In Ferrero abbiamo trovato un’azienda a conduzione familiare che crede profondamente in ciò che abbiamo costruito e che vede le enormi opportunità che ci attendono. Sono entusiasta di continuare a guidare Purely Elizabeth insieme al nostro team, portando la nostra missione e i nostri prodotti a un numero ancora maggiore di persone”.

L’azienda continuerà a operare come marchio indipendente all’interno del Gruppo Ferrero, con la fondatrice e CEO Elizabeth Stein che manterrà il suo ruolo al fianco dell’attuale team dirigenziale. L’attività beneficerà dell’impegno a lungo termine del Gruppo Ferrero nel supportare lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti del marchio, favorendo la continua crescita di Purely Elizabeth e della sua offerta.

-foto screenshot sito Ferrero International –

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