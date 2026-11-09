Betta “Nomina Matheuz grande momento di gioia per il Teatro Massimo di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Un grande momento di gioia: credo che ci sia stata grande armonia dietro una scelta condivisa da tutti, a partire dall'orchestra fino al consiglio di indirizzo, al direttore artistico e al presidente; nessuno di noi ha avuto un attimo di esitazione nel cogliere i bagliori più belli dell'arte che fiorisce dentro il Teatro Massimo grazie all'entusiasmo dei musicisti". Così il sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta commenta la nomina del Maestro venezuelano Diego Matheuz come direttore principale dell'orchestra. xd8/pc/gtr