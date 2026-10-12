Betta “Il Teatro Massimo sostiene rilancio del quartiere Danisinni a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Dopo tanti anni di collaborazione con la Fondazione Comunità di Danisinni, adesso siamo arrivati a una stazione importante e il Teatro Massimo può rinnovare uno dei suoi obiettivi, quello scritto nel frontone. Questa collaborazione ci ha già visti quest’estate, con il Massimo per la città, portare avanti quattro momenti fondamentali qui: adesso allarghiamo ancora di più la possibilità di collaborare con artisti straordinari come Teresa Mannino". Così il sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Marco Betta, a margine della presentazione dello spettacolo "I monologhi del mio cuore" di Teresa Mannino che si terrà il 4 novembre prossimo. Una serata di beneficenza con l’attrice e autrice comica palermitana finalizzata alla nascita della “Foresta Urbana” nel quartiere Danisinni di Palermo. "Questa è una delle grandi scommesse del Teatro Massimo: essere un’istituzione che produce non solo arte, cultura e teatro - aggiunge Betta -, ma anche la vibrazione profonda dell’arte ovvero l’idea che arte, musica, teatro e danza siano una delle migliori rappresentazioni della vita. È questo che vogliamo portare, dopo l’ascolto di una sinfonia i sentimenti meravigliosi che colorano la vita: grazie a Danisinni coloriamo il Teatro Massimo di quest’aspirazione di vibrazioni meravigliose”. xd8/vbo/gtr