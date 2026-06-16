Bernini “L’università in questo momento è un luogo di inclusività e un grande strumento di diplomazia”

ROMA (ITALPRESS) – In Italia ci sono “14.000 studenti iraniani, di cui 10.000 con borsa di studio gratuita. In più, io personalmente sono stata in Giordania ad aprire un corridoio universitario umanitario, portando circa 250 studenti palestinesi nel nostro Paese”. Lo ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo a ‘Morning News’ (Canale 5). “L’università, in questo momento, è un luogo di inclusività, di pace che formerà le classi dirigenti del futuro. Quello che noi cerchiamo di fare è formarle alla pace. L’università è un nuovo, grande strumento di diplomazia”, ha concluso.

I risultati del primo anno di Medicina dopo la riforma che ha introdotto il semestre aperto ed eliminato i test di ingresso “sono buoni, ma ancora migliori sono i consigli che ci stanno dando gli studenti nel tavolo che abbiamo fatto con loro”. “Ci hanno consigliato di ampliare il tempo della formazione – ha sottolineato -, di avere più tempo per fare gli esami. Di poter avere dei programmi ancora più tarati sulle loro esigenze”.

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