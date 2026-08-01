Online la nuova piattaforma per la preparazione degli studenti al Semestre Aperto di Medicina 2026

ROMA (ITALPRESS) – Online la nuova piattaforma web gratuita MOOD, pensata per offrire agli studenti che si stanno preparando per il Semestre Aperto di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria contenuti e strumenti utili per l’orientamento e la preparazione.

Realizzata con thefaculty, la piattaforma MOOD offre gratuitamente oltre 100 ore di video teorici, propedeutici e specifici sul syllabus di Fisica, Chimica e Biologia, le materie del Semestre aperto, realizzati dai docenti che collaborano con MOOD. Gli studenti inoltre hanno accesso all’app, disponibile da telefono e PC, che propone un piano di studio adattivo, aggiornato in base ai progressi di ciascuno, oltre a mappe mentali e flashcard per consolidare le conoscenze, allenamenti per materia, simulazioni ed esercitazioni con migliaia di quesiti commentati, sia a scelta multipla sia a completamento, anche in versione gamificata con classifiche comparative.

La nuova pagina, raggiungibile anche da Universitaly, semplifica la consultazione delle risorse a disposizione. MOOD è il progetto che coinvolge 44 università italiane, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e promosso dalle Conferenze permanenti dei Presidenti di Medicina e Chirurgia e dei Presidenti di Odontoiatria e Protesi Dentaria.

foto IPA Agency –

(ITALPRESS).