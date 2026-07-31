Sparkle, Università di Genova e SubOptic Foundation, al via il Master dedicato ai cavi sottomarini

GENOVA (ITALPRESS) – Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, l’Università di Genova, uno dei più antichi atenei italiani e tra i migliori al mondo negli studi sul mare e sulle tematiche marittime, e la SubOptic Foundation, organizzazione filantropica impegnata nella promozione della conoscenza del settore delle infrastrutture digitali presso gli stakeholder internazionali, lanciano la prima edizione del master universitario di II livello in Digital Subsea Infrastructure (DSI), il primo programma accademico al mondo interamente dedicato ai cavi sottomarini.

Le infrastrutture digitali ed energetiche subacquee rappresentano oggi una componente strategica per lo sviluppo economico, la sicurezza e la connettività globale. Il nuovo corso nasce per formare professionisti in grado di operare nei processi di autorizzazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e monitoraggio delle reti digitali sottomarine.

Le attività didattiche, coordinate dal Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN dell’Università di Genova, si avvarranno del contributo di professionisti esperti di Sparkle, principale operatore nel settore dei cavi sottomarini, che gestisce una rete proprietaria in fibra ottica di oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, Medio Oriente, America e Asia. Il percorso avrà inoltre una forte dimensione internazionale grazie al contributo di SubOptic, che riunisce i principali operatori mondiali del settore – aziende attive nella progettazione, produzione, installazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture sottomarine – con l’obiettivo di promuovere la formazione e attrarre nuovi talenti verso questo comparto. Il programma si avvale inoltre della collaborazione accademica dell’Università della California – Berkeley (USA) nell’ambito del Programma Erasmus+ KA171 – Learning Mobility of Individuals.

Il percorso di alta formazione universitaria, della durata di un anno, da novembre 2026 a ottobre 2027, ha carattere fortemente interdisciplinare e integra competenze ingegneristiche, ambientali, economiche, giuridiche e geopolitiche, preparando professionisti altamente qualificati ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione, sia in ambito nazionale sia internazionale.

Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova, commenta: “Con questo master l’Università di Genova amplia la propria offerta formativa in un settore destinato ad assumere un ruolo sempre più strategico per le telecomunicazioni globali e per l’economia del mare. La collaborazione con Sparkle e SubOptic Foundation rappresenta un esempio concreto di come università, ricerca e imprese possano lavorare insieme per sviluppare competenze altamente specialistiche e rispondere alle sfide dell’innovazione. Questo nuovo percorso valorizza la vocazione interdisciplinare del nostro Ateneo e rafforza il ruolo di Genova come punto di riferimento internazionale per la formazione e la ricerca nelle tecnologie marine e marittime”.

“Con il cavo BlueMed e la Genova Landing Platform abbiamo contribuito a fare di Genova uno dei principali hub digitali del Mediterraneo e un punto di snodo per le nuove rotte globali delle comunicazioni”, afferma Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Oggi, accanto allo sviluppo delle infrastrutture, siamo onorati di collaborare con UniGe e lieti di contribuire alla formazione di una nuova generazione di professionisti, indispensabile per sostenere la crescita di un settore sempre più strategico per l’economia digitale e la competitività del Paese.”

“L’istruzione e la ricerca sono elementi centrali della missione di SubOptic Foundation” osserva Jayne Stowell, Presidente del Consiglio dei Trustees di SubOptic Foundation UK. “La nostra Fondazione esiste per promuovere la cooperazione globale, condividere conoscenze tecniche e costruire un dialogo tra industria e mondo accademico, e questo programma incarna esattamente questo spirito. La collaborazione con Sparkle e l’Università di Genova su questo programma ci permette di trasformare la nostra missione in un percorso concreto per permettere alla prossima generazione di avviare solide carriere nel settore dei cavi sottomarini”.

– Foto ufficio stampa Sparkle –

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