Bernini in Cile al “cambio de mando” di Kast

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha partecipato, in rappresentanza del Governo italiano, alla cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo Presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast. “La presenza italiana ha testimoniato la solidità dei rapporti bilaterali e la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Roma e Santiago in una fase di nuovo avvio politico per il Paese sudamericano”, si legge in una nota del Mur.

Il ministro ha avuto un incontro informale con il Ministro della Scienza, Tecnologia, Conoscenza e Innovazione del Cile, Ximena Gates-Lincolao, occasione per un primo scambio di saluti e per confermare la comune attenzione al rafforzamento della cooperazione scientifica tra i due Paesi. La missione in Cile del ministro Bernini prevede anche la visita dello European Southern Observatory (ESO) nella regione del deserto di Atacama, dove sorgono i più avanzati telescopi del mondo. ESO è una organizzazione internazionale di cui l’Italia è Paese membro dal 1982.

– foto ufficio stampa Ministero dell’Università e della Ricerca –

(ITALPRESS).