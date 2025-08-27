Beni per 107 mila euro confiscati a imprenditore del nisseno

CALTANISSETTA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno confiscato beni per 107 mila euro riconducibili ad un imprenditore condannato definitivamente per il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili. L’attività, condotta dai militari della Tenenza di Mussomeli, ha preso avvio da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società attiva nel settore del commercio all’ingrosso di bevande alcoliche, con sede nel comune del Vallone. vbo/mca2 Fonte video: Guardia di Finanza