Bellucci “Governo sempre attento alle tematiche della popolazione anziana”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo assolutamente interessati e seguiremo con grande attenzione la proposta di legge" sul servizio civile per gli anziani "se verrà incardinata per volontà parlamentare. II Governo è da subito stato attento alle tematiche della popolazione anziana, abbiamo approvato in tempi record la prima legge in favore di questa stagione della vita, cioè degli over 65, comprendendo che va riconosciuta ad ogni persona un'esistenza sana: dobbiamo mettere più vita negli anni, scongiurando il più possibile la non autosufficienza e quindi le fragilità, ma soprattutto riconoscendo ad ogni persona il diritto di vivere nella propria casa fin dove possibile. Poi ovviamente la promozione della qualità della vita: non si può certamente dire che a 67 anni si è in una fase di allontanamento della produttività". xi2/fsc/mca1