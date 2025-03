Beffa PSG, tris Bayern e 1-0 Barcellona negli ottavi di Champions

Al completo il quadro delle gare d’andata degli ottavi di finale di Champions League, che tra sette giorni tornerà con i verdetti decisivi per designare il passaggio del turno per le 8 squadre che si qualificheranno ai quarti. Vince l’Inter nella sfida in trasferta delle 18:45, battendo per 2-0 il Feyeenord grazie alle reti di Thuram e Lautaro, mettendosi in posizione di vantaggio nonostante il rigore sbagliato da Zielinski per il potenziale 3-0.

Il primo derby tedesco nella storia delle coppe europee sorride al Bayern Monaco, che si impone davanti al proprio pubblico per 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Dopo 9 minuti Olise se ne va sulla destra e crossa al centro per Kane, che ruba il tempo a Mukiele e incorna nell’angolino dove Kovar non può arrivare. Il raddoppio arriva al 51′, con Kimmich crossa dalla sinistra, Kovar si fa sfuggire la palla e Musiala deposita in rete. Al 28′, il neo entrato Tapsoba commette un’ingenua trattenuta in area su Kane e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto lo stesso centravanti inglese trasforma il 3-0. La partita, di fatto, finisce qui e il risultato non cambierà più.

Il Psg fa la partita per ottantacinque minuti e meriterebbe la vittoria, ma deve clamorosamente arrendersi: Slot toglie Salah, spentissimo quest’oggi, e il Liverpool, con il gol di Elliott, che si inserisce e fulmina magistralmente Donnarumma sul suo palo, vince 1-0 a Parigi.

Il Barcellona soffre, resta presto in 10, lotta e alla fine vince un match fondamentale in casa del Benfica. Finisce 1-0 grazie alla rete di Raphinha, che al 61′ ha sfruttato l’errore di Antonio Silva superando Trubin con un piazzato sul secondo palo. Martedì 11 marzo ci sarà il ritorno a Barcellona, i portoghesi saranno costretti a vincere con due gol di scarto per evitare i supplementari.

