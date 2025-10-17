Home Video News Ambiente Bayer, a Latina le nuove serre ad alta tecnologia
LATINA (ITALPRESS) - Bayer ha inaugurato, presso il Centro di Ricerche di Latina, le nuove serre ad alta tecnologia che permetteranno di aumentare la varietà e la produzione di sementi di alta qualità. Con un investimento di oltre 5 milioni di euro, l’azienda vuole raddoppiare entro dicembre l’estensione delle serre per ridurre i tempi di immissione sul mercato delle sementi. f03/fsc/gtr