BaxEnergy, Tundo “Crescita guidata da innovazione e rafforzata da Yokogawa”

BaxEnergy, Tundo “Crescita guidata da innovazione e rafforzata da Yokogawa”

ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) - "L'acquisizione da parte di Yokogawa ha consentito a BaxEnergy non solo di ampliare ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali, ma anche di affermarsi, all'interno del gruppo, come motore dell'innovazione digitale a supporto della transizione energetica". Lo ha detto il Managing Director di BaxEnergy Roberto Tundo. "Inoltre - aggiunge - ha aperto nuove opportunità di crescita in ambiti che vanno oltre il settore energetico, estendendosi più in generale al mondo dell'automazione industriale". mgg/gtr