Baudo, Morandi “Perdo un amico, per lui ho solo parole d’affetto”

Roma, morto Pippo Baudo, La Camera Ardente. Nella foto Gianni Morandi

ROMA (ITALPRESS) – “Ho soltanto parole d’affetto per Pippo perchè mi ha aiutato nei momenti di difficoltà; ricordo che agli inizi degli anni Ottanta ero un pò sparito dal giro, non mi cercava più nessuno e lui mi chiamò invitandomi a ‘Fantasticò. Devo dirgli ancora grazie. Oggi piango anche un amico, ci sentivamo e ci volevamo bene”. Così Gianni Morandi alla camera ardente di Pippo Baudo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

