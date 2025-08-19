Baudo, Angiolini “Era un uomo gentile, mi ha rimesso in carreggiata”

ROMA (ITALPRESS) - “Mi ha rimesso in carreggiata, quando ne avevo bisogno". Lo ha detto Ambra Angiolini, con la voce rotta dalla commozione, che si è recata al Teatro delle Vittorie per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. “Era un uomo gentile e chiedeva sempre ‘come stai?’. Questa è una bellissima cosa, non è scontata. Baudo è energia, qualcosa di più. Ormai è un aggettivo, è un modo bellissimo di stare al mondo”, ha aggiunto. xl5/sat/gtr