Baudo, Amadeus “I suoi consigli su Sanremo per me erano comandamenti”

ROMA (ITALPRESS) - ROMA (ITALPRESS) – “Conosco Pippo da tanti anni, ho avuto anche l’onore di averlo ospite in qualche trasmissione o di essere andato da lui”. Così Amadeus a margine della sua visita alla camera ardente di Pippo Baudo a Roma. “Prima dei miei cinque Festival accadde qualcosa che non era mai accaduto – aggiunge Amadeus –. In un ristorante non lontano da qui mi chiese di sedermi al suo tavolo: non dimenticherò mai tutti i consigli che mi diede. Mi disse ‘tu devi fare Sanremo, casomai ti venisse chiesto devi fare così’ e mi elencò tutta una serie di cose che da quel giorno ho stampato nella mia mente come comandamenti da osservare: il primo di questi era, non solo su Sanremo bensì sulla televisione in generale, di fare le cose con passione, amore e rispetto per la gente a casa. Il rispetto è fondamentale, al di là dei consigli pratici per mettere in piedi un Festival o qualsiasi altra trasmissione”. xl5/sat/gtr