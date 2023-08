TA’ QALI (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un coach italiano di basket, 41 anni, è stato posto sotto custodia cautelare per presunte molestie sessuali. Stando al “Times of Malta” i fatti sarebbero avvenuti in Italia fra il 3 e il 10 luglio e la vittima sarebbe una 15enne di una squadra maltese che in quel periodo si trovava a giocare nel nostro Paese. L’adolescente ha accusato l’uomo di averla baciata e toccata nelle parti intime, accuse davanti alle quali l’allenatore si è dichiarato non colpevole. La difesa ha chiesto la libertà su cauzione considerando che il presunto reato si era consumato un mese fa in Italia e che la minorenne aveva postato sui social delle foto del suo corpo qualche ora prima ma la richiesta è stata respinta. La ragazza, riferiscono i suoi legali,sarebbe ancora scossa da quanto accaduto. Il Tribunale ha vietato la pubblicazione dei nomi delle persone coinvolte.

