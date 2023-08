POTENBZA (ITALPRESS) – Il nuovo questore di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha fatto visita questa mattina al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Dopo averlo accolto nel suo ufficio di Via Verrastro, il presidente Bardi ha illustrato gli aspetti salienti della provincia di Potenza e dei comuni di cui è composta.

Il questore, da parte sua, ha espresso vivo apprezzamento per la comunità del potentino.

“Al termine della visita – si legge nella nota – entrambi hanno sottolineato la volontà e l’intenzione di continuare a collaborare in modo proficuo e concreto per rendere la provincia di Potenza e il suo territorio, sempre più sicura nelle sue articolazioni istituzionali, sociali, politiche ed economiche”.

