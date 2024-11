POTENZA (ITALPRESS) – Il Tar di Basilicata ha rigettato il ricorso contro la nomina dei direttori generali della Regione (Antonio Bernardo, Michele Busciolano, Rocco Vittorio Restaino, Antonio Altomonte, Alfonso Morvillo e Domenico Tripaldi). I ricorrenti chiedevano la sospensione della delibera di Giunta regionale dell’11 luglio 2024 con la quale è stata approvata la “Direttiva per il conferimento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale”.

Il provvedimento del tribunale amministrativo – giunto al termine della camera di consiglio con gli interventi dei magistrati Fabio Donadono (presidente), Pasquale Mastrantuono (consigliere) e Paolo Mariano (estensore) – si pronuncia sulle esigenze cautelari, quelle, per intenderci, che fanno leva sulla rappresentazione di un danno grave ed irreparabile da parte del ricorrente che peggiorerebbe in attesa di una definizione nel merito del ricorso.

Il Tar ha escluso che esista un danno tale da non poter attendere il compimento integrale del giudizio (che prosegue per la trattazione del merito) e comunque in una logica comparativa dei contrapposti interessi ritiene dominante, sempre in questa fase cautelare, la continuità del presidio delle Direzioni generali rispetto all’interesse del ricorrente. La Regione è stata difesa dall’avvocato Vito Iorio.

– Foto: ufficio stampa regione Basilicata –

(ITALPRESS).