POTENZA (ITALPRESS) – In sette mesi di mandato l’assessore alle Politiche Agricole Alessandro Galella ha tracciato un bilancio delle risorse impegnate, in particolare sui fondi europei per l’Agricoltura. Lo ha fatto in una conferenza stampa per annunciare le novità, in particolare i bandi emanati per il settore agricolo. Il momento vede, la chiusura del Programma di Sviluppo rurale 14-22 e l’avvio della nuova programmazione per il prossimo quinquennio il CSR 23-27′. Da maggio a dicembre 2023 sono stati impegnati circa 61 milioni della vecchia programmazione e 70 milioni per la nuovi. Al 31 dicembre per effetto dei pagamenti dei saldi sono stati spesi 33 milioni pari al 25%. “Per la prima volta nella storia – ha detto Galella – siamo riusciti a finanziare tutte le misure a superficie in tempi velocissimi. Anche nella nuova programmazione, essere riusciti a procedere nell’importante bando dei Leader, che in 35 anni aveva visto tanta conflittualità tra i territori, è un risultato storico . Voglio ricordare l’importanza dei Gruppi di Azione Locale per lo sviluppo dei territori, con il bando ne abbiamo individuati 5 per ogni aree della regione e saranno investiti circa 26 milioni. Il film Basilicata coast to coast, fu finanziato proprio grazie ai Gal”. Sulla nuova programmazione del CSR inoltre, è in corso, le domande in scadenza a febbraio prossimo, il bando sul primo insediamento dei giovani in agricoltura, che vede un finanziamento di 24 milioni di euro.(ITALPRESS).

Foto: xc2