POTENZA (ITALPRESS) – Sopralluogo dell’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali della Basilicata, Alessandro Galella, insieme ai rappresentanti del Consorzio di bonifica di Potenza in una delle aree verdi della città capoluogo, il Parco di Sant’Antonio La Macchia. L’obiettivo è attivare già a partire da settembre le prime opere sulla sentieristica e pulizia per la trasformazione in un parco avventura con aree attrezzate. Di queste opere è stato investito il Consorzio di bonifica.

Al via quindi la riqualificazione e trasformazione di un’area da molto tempo degradata, che potrà essere un attrattore per cittadini e visitatori.

“Il progetto di trasformazione del parco di Sant’Antonio La Macchia mira a fornire un importante contributo al tessuto sociale e turistico – ha commentato Galella nel corso del sopralluogo con Consorzio di bonifica e forestali – per il suo rilancio. Visto che la manutenzione è faticosa, c’è bisogno di immaginare una gestione privata per manutenere una struttura in grado di attrarre sempre più persone e restituire una delle aree verdi più belle della Basilicata”.

– Foto: xc2/Italpress –

(ITALPRESS).