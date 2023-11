POTENZA (ITALPRESS) – Con un milione e quattrocento mila euro dal PNRR la Regione Basilicata ha presentato un progetto per l’alfabetizzazione digitale. “Un segnale importante per avvicinare i cittadini ai servizi digitali e renderli più autonomi”. Lo ha detto il presidente della Regine Basilicata, Vito Bardi, presentando il progetto “Digitale facile”: per l’iniziativa la Regione ha a disposizione un milione e 400 mila euro del Pnrr che serviranno ad attivare 31 centri di facilitazione digitale dislocati in diversi Comuni. “L’obiettivo – ha evidenziato il presidente – è quello di innalzare l’indice delle competenze digitali della regione e portare sempre più cittadini a fruire dei servizi on line”. La rete dei punti “Digitale Facile” è un servizio gratuito della Regione Basilicata per i cittadini che vogliono esplorare, comprendere e avvicinarsi al mondo digitale.

Grazie all’aiuto di facilitatori (esperti e tecnici informatici), che saranno selezionati tramite un bando si darà supporto per accedere ai servizi pubblici essenziali, a partire dallo Speed, alla posta elettronica e ai temi del digitale. Per il capo di gabinetto del governatore Bardi, Michele Busciolano, e il dirigente dell’Ufficio speciale per l’Amministrazione digitale, Nicola Coluzzi “i 31 centri fissi di facilitazione, in cui opereranno dei facilitatori che dovranno avvicinare sempre di più i cittadini ai servizi essenziali. La durata del progetto è di due anni e mezzo. Il target riguarda quel 67 per cento della popolazione che ancora ha una scarsa preparazione sulla materia. Al primo incontro informativo sulle opportunità del bando hanno partecipato diversi sindaci.”Abbiamo chiesto ai Comuni – ha sottolineato il dirigente- la concessione di una stanza di un ufficio, dove i facilitatori selezionati tra esperti informatici che saranno a contatto con l’utenza per fornire supporto nelle attività legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi pubblici”.

