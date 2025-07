Basilicata, Cicala “Garantite le colture estive, programmare il futuro”

POTENZA (ITALPRESS) – “Non possiamo esimerci da concertazione e dialogo sulla crisi idrica in agricoltura”. Così l’assessore alle Politiche Agricole della Regione Basilicata, Carmine Cicala a margine del Tavolo Verde con le associazioni di categoria presenti e il direttore Vittorio Restaino, ha fatto il punto anche con i giornalisti. “Abbiamo rappresentato le strategie per completare le colture primaverili ed estive attraverso la programmazione, il Consorzio di bonifica ha messo a sistema i macrodati per poter scegliere un indirizzo politico – ha detto Cicala – Perché c’è bisogno di fare anche scelte difficili, non tutto potrà essere soddisfatto, ma senza creare allarmismi, stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. Con il presidente Bardi ci siamo confrontati su ogni passaggio, affinché lui si faccia garante con i diversi attori, anche sulla Direzione Ambiente, che sta autorizzando nuove prese da integrare a quelle emergenziali per poter garantire maggiore apporto di acqua”.

“Presto ci sarà la sottoscrizione dell’Accordo di programma, per ora abbiamo quello raggiunto della segreteria tecnica, questo perché la Regione Basilicata sta limando le proprie richieste ed esigenze, attualizzando i dati per trarre il massimo vantaggio dalla ripartizione. Oltre a 33 prese emergenziali sul territorio – continua Cicala – i procedimenti autorizzatori sono in corso contemperando l’ esigenza di salvaguardia delle falde acquifere. La crisi è molto severa – il momento storico è difficile e lo sarà per il futuro, ma siamo riusciti a garantire le prenotazioni in agricoltura per le colture e la sopravvivenza del comparto agricolo. Con le associazioni di categoria c’è la massima trasparenza. Finora garantiti il 50 per cento di prenotazioni delle culture. Lavoriamo per il futuro per invasare più metri cubi di acqua. Ci sono circa 100 interventi in corso, abbiamo dialogato con tutti. Si guarda alla prossima stagione, in vista delle produzioni orticole invernali, e a superare le criticità tuttora legate alla carenza idrica nei principali invasi della Basilicata: Agri, Ofanto e Sinni. Con le associazioni di categoria presenti al Tavolo Verde, stiamo lavorando con determinazione e senso di responsabilità. Tra le azioni più rilevanti: l’imminente riapertura dell’invaso di San Giuliano, a seguito del completamento della galleria di presa, che contribuirà a incrementare la disponibilità di acqua per l’irrigazione. Non ci fermiamo – ha concluso Cicala – attiveremo ogni leva per tutelare agricoltura e zootecnia, settori strategici per l’economia e per la nostra regione”.

