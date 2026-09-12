“A Fil di Spada” a Roma, Mazzone: “La sfida è portare la scherma tra la gente”

ROMA (ITALPRESS) – Word Fencing Day 2026 con “A Fil di Spada”. Nel giorno in cui tutto il mondo, per iniziativa della FIE, si celebra la scherma, in Italia si rinnova la magia del grande evento nel cuore di Roma. Quasi 200 atleti olimpici, paralimpici e non vedenti, di tutte le età, hanno preso parte alla 16esima edizione di questa grande festa della scherma inclusiva, svoltasi questo pomeriggio in Piazza della Rotonda, con lo spettacolo del Pantheon a fare da sfondo agli assalti sulle cinque pedane allestite dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco 1878 e dalla Federazione Italiana Scherma, che hanno co-organizzato una kermesse simbolo di storia, cultura e sport d’eccellenza.

“È una giornata emozionale, in una location unica al mondo. Una festa della scherma inclusiva, uno spettacolo meraviglioso che ha coinvolto tantissimi atleti, ma soprattutto migliaia di persone. La sfida è portare sempre di più la nostra disciplina tra la gente, così come abbiamo fatto anche nell’ultima edizione dei Campionati Italiani Frecciarossa Olimpici e Paralimpici”, le parole del presidente Fis Luigi Mazzone, intervenuto durante la presentazione curata dal maestro Renzo Musumeci Greco, organizzatore e pioniere della manifestazione, e dalla leggenda dello sport italiano Novella Calligaris.

A seguire Mazzone ha anche impugnato la spada per affrontare, bendato e in carrozzina, i campioni italiani di spada non vedenti di scherma paralimpica, per tirare poi con il figlio Elia in un match tutto in famiglia. Tante autorità e tantissimi appassionati di scherma sono intervenuti nel corso delle oltre quattro ore di maratona schermistica, con in testa il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. La presidente del Consiglio comunale di Roma Capitale, Svetlana Celli, ha inoltre consegnato all’Accademia Musumeci Greco 1878 la medaglia d’oro del Sindaco nella giornata che celebrava anche le società romane più antiche.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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