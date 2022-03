POTENZA (ITALPRESS) – La nuova giunta regionale, è stata presentata ufficialmente nella Sala Verrastro della Regione Basilicata, dal presidente Vito Bardi. Il rimpasto, con il rientro nell’esecutivo di due nomi per Fratelli d’Italia. Si tratta di Alessandro Galella, con delega alle Attività produttive, formazione, lavoro e sport (proviene dal Comune di Potenza) e di Cosimo Latronico ( ex parlamentare e consigliere regionale) alla guida del dipartimento Ambiente ed Energia. Il rientro di Francesco Cupparo (nella prima giunta alla Formazione) questa volta all’Agricoltura. Riconfermati Donatella Merra alle infrastrutture e Francesco Fanelli alla vicepresidenza e confermato anche per lui le deleghe alla Sanità e alle politiche sociali. Con il primo azzeramento di Giunta Bardi e il Bardi bis del 12 marzo scorso senza assessori di Fratelli d’Italia, si sono alimentate forti tensioni nel centrodestra e con la reazione dei consiglieri di opposizione (Pd e M5s) che hanno presentato una mozione di sfiducia, discussa in Consiglio regionale due giorni fa e respinta durante il quale il presidente della Giunta regionale aveva espresso soddisfazione per la confermata fiducia, al termine di giorni caratterizzati da “un dibattito interno franco e diretto, con momenti di analisi duri ma conclusi con una sintesi virtuosa”. In particolare, secondo Bardi, il rientro in giunta di Fratelli d’Italia garantirà continuità amministrativa per le numerose cose da mettere in campo nei prossimi due anni e mezzo.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com