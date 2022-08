POTENZA (ITALPRESS) – “Ho voluto ricambiare la visita dell’ambasciatore della Repubblica federale tedesca, Viktor Elbling, che è venuto a Potenza in Regione Basilicata. L’ho invitato a Matera, nella nostra meravigliosa Città dei Sassi, sempre più meta turistica per tantissimi cittadini tedeschi. Ho poi avuto il piacere di illustrare tutte le opportunità che le aree Zes della Basilicata offrono a chi vuole investire nella nostra bella terra lucana. Il nostro obiettivo è rispondere alle crisi in arrivo attraendo sempre nuovi investimenti, nell’ottica di una diversificazione, che la globalizzazione e le crisi mondiali rendono sempre più necessaria. Il Pnrr insieme alle aree Zes offrono opportunità storiche per la Basilicata e per chi voglia investire nella nostra regione. Oggi abbiamo iniziato un percorso, che – grazie all’ufficio del Cerimoniale – mi vedrà incontrare tutte le principali ambasciate, con l’obiettivo di illustrare tutte le enormi potenzialità della Basilicata”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell’incontro con l’ambasciatore della Repubblica federale tedesca a Roma.

