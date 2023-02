POTENZA (ITALPRESS) – La giunta regionale della Basilicata ha stanziato 7,6 milioni per dotare le scuole lucane di impianti per migliorare la qualità dell’aria nelle aule scolastiche. Il presidente della Giunta regionale Vito Bardi e l’assessore alle Attività produttive Alessandro Galella hanno presentato il provvedimento, nato dal periodo pandemico per mitigare la trasmissione del virus di Covid Sars. “Questo provvedimento- ha sottolineato il presidente Vito Bardi- fa riferimento alle azioni di prevenzione per il Covid, per le quali la nostra regione si è distinta come modello in tutta Italia. Il veicolo di trasmissione era maggiormente nella popolazione dei più piccoli ed è questa la ratio di questa iniziativa già presa dalla Regione Marche. Anche il presidente del Consiglio Meloni l’aveva sostenuto. Capita per la giornata nazionale del personale sanitario. E’ un momento importante per ricordare quanto hanno fatto per la pandemia. Gli impianti permettono di controllare il ricambio dell’aria, e si consente di dare un’aria salubre nelle scuole”.

I nuovi impianti mirano alla tutela della salute, dell’integrità dell’edificio, far respirare solo aria esterna filtrata nelle scuole. L’OMS ritiene efficace questo tipo di impianti. Sono noti i dati di uno studio secondo quale può abbattere rischio di infezione dell’82 per cento. “E’ una forma di sicurezza- ha continuato Bardi. Questo finanziamento viene dato ai Comuni fino a 5mila euro ad aula e riguarderà solo le prime e seconde per la primaria in via sperimentale. Ci aspettiamo risultati lusinghieri dai Comuni. Voglio ringraziare l’assessore Galella che ha continuato quanto fatto dal precedente assessore Cupparo”. Con l’accettazione del finanziamento il Comune si impegjana a effettuare una adeguata manutenzione degli impianti acquisiti garantendo la pulizia deingilt8ncoje da norma di legge. L’assessore Alessandro Galella ha rimarcato l’importanza di questo contributo volto alle famiglie e alla salute dei loro piccoli.

