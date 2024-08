BARI (ITALPRESS) – Il sindaco di Bari Vito Leccese ha presentato alla stampa e ai cittadini la nuova giunta comunale composta da dieci assessori, di cui cinque donne e cinque uomini, cui si aggiunge il consigliere comunale Lorenzo Leonetti con delega del “Sindaco della notte”, cui spetterà il compito di definire le strategie per il miglioramento della vivibilità urbana degli spazi pubblici interessati dalla ‘movidà.

“Oggi presentiamo la squadra di governo che lavorerà accanto a me, e con il Consiglio comunale, per realizzare il programma che abbiamo presentato in campagna elettorale e che è stato premiato con la fiducia dei cittadini con quasi il 71% dei consensi. Percentuale che mi ha consentito di assumere l’incarico di sindaco e di essere qui oggi a rivendicare un lavoro già avviato dall’amministrazione e che ha visto, come suo primo atto, l’approvazione di una dotazione finanziaria consistente per attivare le procedure per il contributo alloggiativo in favore di circa 2.000 famiglie baresi sotto soglia di povertà” ha dichiarato il sindaco Vito Leccese.

“Questo a significare che il lavoro da fare è tanto e sono certo che le dieci persone scelte sapranno interpretare e affrontare le sfide che ci aspettano al meglio. Sono orgoglioso di poter dire, a scapito di qualche detrattore e di chi fino alla fine non lo riteneva possibile, di essere riuscito a ricomporre il cosiddetto “campo largo” nella rappresentanza di tutte le forze politiche che si riconoscono nella coalizione ambientalista, laica, pacifista e progressista, che hanno sostenuto il centrosinistra unito e che oggi mi onoro di guidare. In queste settimane, come sapete, ho cercato il dialogo con tutti perchè il mio obiettivo era dare alla città una giunta autorevole, rappresentativa, pronta a tenere il passo con le sfide che ci attendono, con competenza ed esperienza. Per questo intendo ringraziare tutte le forze politiche, locali e nazionali, che in queste settimane sono state al mio fianco e con le quali ho costruito una squadra senza dubbio di qualità, composta da persone entusiaste e desiderose di mettersi al lavoro per fare di Bari una città europea, più moderna, più sostenibile e più giusta. Una città che possa garantire pari diritti e pari opportunità a tutti. Ritengo che, al di là delle caratteristiche dei singoli, la sfida che ci attende è molto ambiziosa: raccogliamo un’eredità importante, difficile da gestire, ma che siamo pronti a interpretare e rilanciare per dare a Bari e ai baresi le risposte che attendono e le prospettive che meritano”.

Il sindaco ha poi presentato i dieci assessori assegnando all’assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, alla Prossimità e alla Transizione digitale, Giovanna Iacovone, le funzioni di vicario.

Questa la Giunta:

Elda Perlino, assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente.

Domenico Scaramuzzi, assessore alla Cura del territorio.

Carla Palone, assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile.

Diego De Marzo, assessore al Bilancio e Fiscalità locale.

Paola Romano, assessora alle Culture.

Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy.

Elisabetta Vaccarella, assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili.

Vito Lacoppola, assessore alla Conoscenza.

Raffaele Diomede, assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia sociale.

Giovanna Iacovone, assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, alla Prossimità e alla Transizione digitale.

