Bari capitale delle Regioni Marittime Europee, Emiliano “Grande prestigio”

BARI (ITALPRESS) – E’ Bari la città scelta per un evento di respiro europeo, ovvero i lavori della Commissione Intermediterranea e il Political Bureau della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa (CRPM) – organismo a cui aderiscono 160 Regioni europee di 28 Stati – che si terranno il 27 e il 28 marzo 2025. La due giorni, organizzata col supporto della Regione Puglia e dell’Agenzia Asset sarà presentata in conferenza stampa il 27 marzo 2025 in Fiera del Levante alle 13.30.

Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, il presidente del CRPM Filip Reinhag, con il segretario generale Davide Strangis, e il direttore generale Asset, Elio Sannicandro. A seguire, alle 14, nella stessa sala riprenderanno i lavori aperti da un intervento del presidente Emiliano. Nella due giorni sarà predisposta l’agenda dell’organismo internazionale per la nuova programmazione europea individuando i temi prioritari su cui le Regioni intendono sollecitare la Commissione UE e l’Europarlamento per l’assegnazione delle risorse.

All’evento parteciperanno, oltre al presidente e al segretario generale del CRPM, vari presidenti e rappresentanti delle Regioni e alcuni eurodeputati. Tra questi, anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e gli eurodeputati Antonio Decaro e Nicola Zingaretti. Sarà presente anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

“Ci apprestiamo a ospitare un evento di grande prestigio e denso di contenuti. Con grande impegno – sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – abbiamo fornito il supporto organizzativo alla Conferenza delle Regioni, consapevoli che le nuove politiche europee su temi così fondamentali nascano nella nostra terra. I punti in discussione riguardano i Fondi di coesione, la decarbonizzazione e le certificazioni per la riduzione delle emissioni di Co2, la Green Economy e le risorse per la transizione energetica, il contrasto ai cambiamenti climatici e le difficoltà di accesso all’acqua, le politiche legate alle risorse marine e alla tutela dei territori costieri. Tutte tematiche su cui l’attenzione della Regione Puglia è massima, testimoniata dalle tante azioni e progettazioni in corso”.

La stessa Asset, tra l’altro, negli anni ha allacciato importanti collaborazioni con il CRPM, sviluppando progetti in partnership con vari organismi di regioni spagnole, francesi e italiane oltre che con varie Regioni di Grecia, Albania, Montenegro e Croazia. “Le regioni costiere, come la Puglia con i suoi 900 chilometri di splendida costa, non solo si trovano vicino al mare – dichiara il presidente del CRPM, Filip Reinhag – ma la loro identità e il loro stile di vita sono profondamente intrecciati con esso. Attraverso un’economia blu sostenibile, che include ad esempio la pesca e il turismo, queste regioni stimolano la creazione di posti di lavoro e la crescita economica, mentre la ricerca, l’innovazione e le piccole e medie imprese stanno plasmando i settori blu del futuro”.

“Allo stesso tempo – prosegue – , queste regioni sono in prima linea nelle sfide ambientali e climatiche, ed è proprio da queste regioni che nascono molte soluzioni, comprese quelle che guidano la transizione verso le energie rinnovabili mentre sviluppiamo le tecnologie marine e offshore. Inoltre, luoghi come la Puglia sono al centro di settori emergenti come la biotecnologia blu, che offrono grandi opportunità per i progressi nella salute, nella sicurezza alimentare e nella lotta contro l’inquinamento marino. Le riunioni del Bureau Politico della CPMR rappresentano un’importante occasione per le nostre regioni di riunirsi, condividere buone pratiche, affrontare sfide comuni e decidere i percorsi da seguire per presentare la nostra conoscenza collettiva e i nostri messaggi politici alle Istituzioni Europee. Vorrei ringraziare la Regione Puglia, il suo presidente Emiliano e Asset per l’ospitalità eccellente e per la collaborazione fondamentale sia durante queste importanti giornate di eventi a Bari che per quella futura, che sicuramente continuerà a essere molto proficua”.

