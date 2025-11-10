Bari, boom di visitatori alla XXXIX edizione del Salone internazionale “Promessi Sposi” della Fiera del Levante

BARI (ITALPRESS) – Sono complessivamente 25.500 i visitatori che hanno preso parte alla XXXIX edizione del Salone internazionale “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, a Bari, nel Nuovo padiglione della Fiera del Levante.

La manifestazione, interamente dedicata al variegato mondo del wedding, ha confermato ancora una volta la sua vocazione a costruire a 360° il giorno delle nozze. L’offerta commerciale è stata la più ampia di sempre, con centinaia di espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, in rappresentanza di ogni fascia di prezzo e di ogni settore del wedding: abiti da sposa e cerimonia, location, catering, wedding planner, fotografi, viaggi, bomboniere, gioielli, fiori, bellezza, arredo e molto altro.

Particolarmente significativa è stata la presenza dei produttori pugliesi di abiti e accessori, espressione di una tradizione sartoriale d’eccellenza, affiancati da brand nazionali e internazionali. Oltre 300 espositori in tutto, con un incremento del 20% rispetto alle edizioni precedenti, con un’offerta ampia e un grande interesse del pubblico per un mercato che si conferma vivace, innovativo e in espansione.

“Siamo assolutamente soddisfatti dell’ottima riuscita di questa edizione – ha detto Gaetano Portoghese, patron dell’evento -, “Promessi Sposi” si conferma l’unica fiera settoriale italiana in grado di superare i numeri dell’edizione precedente. Il 20% di espositori in più ha contribuito a questo successo, e ci tengo particolarmente a ringraziare ciascuno di loro per aver reso il nostro Salone degno di questo nome”.

Apprezzata l’attività di LevanteCooking, un “salone nel salone”, una grande area dedicata al wedding food e al wedding cake in tutte le loro squisite sfumature, che durante la tre-giorni hanno proposto cooking show a cura degli chef pugliesi più rinomati, oltre che demo live, contest a tema, corsi di formazione, special guest, molte preparazioni e soprattutto tanti gustosi assaggi.

Centrale è stata la partecipazione di Nathalie Caldonazzo, celebre attrice, ballerina e showgirl, che sabato 8 novembre, in quanto promessa sposa (in primavera convolerà a nozze a Bari), ha visitato la parte espositiva con un occhio particolare, attirando l’attenzione del pubblico, che ha accolto con entusiasmo la modella romana. Durante la visita, Caldonazzo ha posato con fan e operatori del settore, condividendo pensieri sul matrimonio e sull’importanza di eventi come questo per i futuri sposi.

Il successo di questa fiera conferma la crescita del settore del matrimonio in Puglia, che si afferma sempre più come destinazione privilegiata per le nozze grazie alla qualità delle sue produzioni artigianali, alla bellezza delle location e alla capacità di attrarre operatori e coppie da tutto il mondo.

“”Promessi Sposi” ha dimostrato di essere un evento importante di grande richiamo, con espositori e ospiti importanti. – ha detto Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante -. Il successo di quest’anno dimostra quanto questa fiera possa diventare un punto di riferimento per la nazione, in una regione che si attesta tra le prime in Italia sia per numero di matrimoni celebrati che per eventi ospitati”.

Nei prossimi giorni, dal 13 al 16 novembre, presso Metamare Resort a Mola di Bari, si terrà inoltre la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, un brand di proprietà di Pubblivela, in collaborazione con Assowedding, che vedrà la partecipazione di 15 wedding planner internazionali provenienti da tutto il mondo, grandi nomi che si occupano di incoming e outgoing, di matrimoni di lusso e anche di cerimonie Lgbtq+, interessati a lavorare con i fornitori della regione per indicizzare le coppie di sposi loro clienti a pronunciare il loro “Sì” proprio in Puglia.

Questi, provenienti dagli Stati Uniti e da tutta Europa, saranno protagonisti di farm trip in giro per le sale ricevimenti e le strutture ricettive pugliesi, nonché di incontri BtoB con le aziende del settore del wedding. “Non ci fermiamo mai e siamo già operativi – ha concluso Portoghese -. Questi professionisti visiteranno per la prima volta la Puglia e indirizzeranno le loro coppie verso la nostra destinazione. Il destination wedding infatti è il futuro del turismo di lusso pugliese, e noi con i nostri eventi cerchiamo di renderlo già presente!”.

