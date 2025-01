POTENZA (ITALPRESS) – “L’aumento delle presenze testimonia il crescente interesse verso l’offerta educativa e turistica della nostra regione. Siamo impegnati a garantire che ogni visita sia un’opportunità di apprendimento e scoperta”. E’ il commento del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sui dati relativi al turismo scolastico che premiano sempre di più il territorio lucano: nell’anno che si è appena concluso, infatti, 33.450 studenti, provenienti da tutta Italia, hanno scelto la Basilicata come meta per le loro esperienze educative e culturali. “Con il suo mix unico di storia, natura e innovazione la nostra regione – sottolinea Bardi – continua a catturare l’attenzione di giovani desiderosi di conoscere e imparare. Le nostre antiche città, i siti archeologici, i paesaggi mozzafiato e le eccellenze culturali offrono un ambiente stimolante per gli studenti. La possibilità di esplorare i Sassi di Matera, patrimonio dell’umanità, di addentrarsi nella fascia jonica sulle orme di Pitagora e di immergersi nella mastodontica bellezza del Parco Nazionale del Pollino è un privilegio che non ha eguali. Dalla storia alla scienza, dalla cultura all’ambiente, la Basilicata offre un ventaglio di opportunità straordinarie”.

“Per quanto ci riguarda – conclude il presidente – siamo pronti ad accogliere con calore i ragazzi che vorranno sceglierci anche quest’anno, collaborando con le scuole per creare programmi personalizzati in grado di soddisfare le esigenze dei nostri giovani ospiti. L’obiettivo è quello di aiutarli a scoprire il meglio della nostra terra”.

– Foto: ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).