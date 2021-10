POTENZA (ITALPRESS) – “Credo sia giusto che i giovani siano andati fuori dalla Basilicata per ottenere maggiori possibilità, però mi auguro che ci possa essere un ritorno di questi giovani e che questa possa essere un’esperienza positiva per un ritorno nel territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. Intervistato da Skuola.net, il presidente ha fatto riferimento agli investimenti legati al rinnovo degli accordi con le compagnie petrolifere per creare nuovi posti di lavoro. “Stiamo cercando di far si che destinino le loro risorse a quello che è il mondo del lavoro – ha detto Bardi -, investendo in aziende che producano lavoro sul territorio lucano e creando opportunità”.

Riguardo al mondo della scuola, una delle conseguenze più evidenti della pandemia è stata la mancanza di socializzazione. “Stare insieme è indispensabile – ha aggiunto -, soprattutto per i giovani. I ragazzi hanno bisogno di socializzare fra di loro e il fatto di essere tornati a scuola è sicuramente un elemento importante e noi dobbiamo tendere affinchè questo continui”. Le stesse difficoltà sono state avvertite dai docenti. “Il covid ha veramente rallentato tutte le operazioni e le difficoltà le vediamo ancora oggi. Riprendere il rapporto ‘one to onè tra allievo e insegnante è una cosa difficile dopo tanto tempo”.

Bardi ha richiamato inoltre gli investimenti fatti dalla Regione per l’Unibas. “Prima chi studiava e faceva la specializzazione fuori ha detto il presidente – non aveva possibilità di impiego. Adesso invece, con la creazione del nuovo corso di laurea siamo partiti con 60 posti nella Facoltà di medicina e ci auguriamo che, man mano, tutte le persone che desiderano formarsi in Basilicata possano poi rimanere a lavorare all’interno della Basilicata”.

Più in generale, Bardi ha parlato degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che porteranno grande beneficio anche alla Basilicata: “Ci sarà la possibilità di fare dei progetti, di creare delle possibilità di impiego sul territorio, soprattutto in quei comparti che vedono la Basilicata particolarmente impegnata, come il turismo e la filiera agricola”.

(ITALPRESS).