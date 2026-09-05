Vannacci a Cernobbio: “Fiero di essere qui, vuol dire che c’è interesse anche dal mondo dell’economia”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Oggi affronterò i temi dell’integrazione e del sovranismo in Europa, quelli che mi sono stati dati come oggetto da sviluppare”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, alla vigilia del suo “esordio” al Forum Teha di Cernobbio. A chi gli chiedeva se la sua “prima” a Cernobbio fosse come il primo lancio di un paracadutista da un aeroplano, Vannacci ha risposto: “Diciamo che da un punto di vista fisico era più emozionante il lancio dell’aeroplano, però qua comunque è un bellissimo contesto dove sono orgoglioso e fiero di essere, perché insomma vuol dire che anche l’economia e la finanza è interessata a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana”. Sul tema europeo invece, Vannacci ha detto: “Credo in un’Europa diversa. Non l’Europa che abbiamo adesso”. Infine, a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per l’inchiesta, Vannacci ha risposto: “No, nella maniera più assoluta”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).