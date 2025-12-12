Barca con decine di migranti dal Nord Africa raggiunge Malta, un morto

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Circa 60 persone, presumibilmente partite dal Nord Africa, sono arrivate a Bugibba nelle prime ore del mattino dopo che la loro imbarcazione si è capovolta in mare, causando la morte di una persona. Diversi superstiti sono stati ricoverati d’urgenza per grave ipotermia. Un pescatore ha avvistato per primo il natante in difficoltà al largo e ha allertato le autorità.

Il centro di coordinamento dei soccorsi delle Forze Armate maltesi ha ricevuto la segnalazione alle 8:43, inviando mezzi aerei e marittimi per assistere l’operazione. All’arrivo del gruppo al molo di Bugibba, i soccorritori hanno distribuito coperte termiche e fornito cure immediate, mentre le squadre mediche valutavano le condizioni dei migranti.

Diverse ambulanze e l’Unità di Supporto per Incidenti Maggiori dell’Ospedale Mater Dei erano state dispiegate in previsione dello sbarco. I dettagli sulle circostanze dell’incidente restano limitati. Lo sbarco odierno rappresenta il primo arrivo importante di migranti a Malta dal 2020, anno in cui si registrarono 2.200 arrivi, contro i 238 del 2024. Le autorità non hanno ancora fornito ulteriori informazioni sullo stato dei sopravvissuti o sull’evoluzione delle operazioni di soccorso.

-Foto IPA Agency-

