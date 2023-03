MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Una vittoria a testa per Toprak Razgatlioglu su Yamaha e Alvaro Bautista su Ducati nella seconda giornata di gare sul circuito di Mandalika in Indonesia. Il turco si è aggiudicato la Superpole Race corsa in mattinata mentre lo spagnolo in Gara 2 ha replicato la prestazione di Gara 1 ottenendo così la sua quinta vittoria su un totale di sei gare disputate. Nel WorldSSP storico successo per Federico Caricasulo e il team Althea. Pneumatici protagonisti anche nella giornata, dove tutte le soluzioni portate da Pirelli sono state ampiamente utilizzate dai piloti. “Le gare di oggi ci hanno sostanzialmente confermato che le mescole che abbiamo deciso di mettere a disposizione dei piloti per questo round hanno dimostrato di essere tutte opzioni valide in egual misura e di avere grande versatilità – ha commentato Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – All’anteriore i piloti hanno utilizzato sia la SC1 che la SC2 di gamma vincendo e salendo a podio con entrambe le soluzioni”. “Lo stesso si può dire per il posteriore: tanto la SC0 di gamma quanto la SCX di sviluppo B0800 sono state sempre in gioco e, anche quei piloti che nella giornata di sabato si erano stupiti di come Bautista fosse riuscito a vincere con la super morbida posteriore, nella giornata di oggi sono riusciti ad utilizzare la stessa mescola. Questa è la chiara dimostrazione che non ci sono pneumatici che di per sè funzionano meglio con una moto piuttosto che con un’altra ma che a contare sono il setup del mezzo e l’abilità di guida e di gestione dei pneumatici del singolo pilota. Complimenti a tutti i vincitori delle gare di oggi e all’ottima prestazione di Xavi Vierge su Honda – ha concluso Barbier – che durante il fine settimana è andato sempre migliorando fino ad ottenere il podio in Gara-2”.

