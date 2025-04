Barbaro a Sportcity “Crediamo in sostenibilità ambientale nello sport”

SPELLO (PERUGIA) (ITALPRESS) - "Sono venuto qui a Spello per partecipare a Sportcity e per portare la voce del Ministero dell'ambiente in tema di sostenibilità all'interno del mondo dello sport. Crediamo molto in questa operazione, abbiamo istituito una divisione all'interno del Ministero che si occuperà solo di sostenibilità in ambito sportivo. Ci sono tante cose in pentola sulle quali stiamo lavorando e volevamo capire se la strada intrapresa fosse quella giusta". Lo ha detto il Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, a margine di Sportcity Meeting a Spello. mc/mca1