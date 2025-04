Barachini “Governo impegnato nel sostegno all’editoria”

ROMA (ITALPRESS) - "L'editoria vive sicuramente un momento di cambiamento, un momento non facile ma anche stimolante. Fare un restyling e avviare un'innovazione del proprio linguaggio e del proprio formato, anche grafico, è fondamentale perché oggi anche i gusti dei cittadini sul come e dove informarsi stanno cambiando. Una realtà editoriale che sceglie di andare incontro a questa novità e ritrovare un pubblico, magari anche di età giovanile, è centrale perché è centrale che soprattutto i giovani crescano nella coscienza democratica, critica e nel rapporto con il giornalismo professionale". Così il sottosegretario con delega all'Informazione e l'editoria, Alberto Barachini, in occasione della presentazione del restyling grafico ed editoriale dei quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.