Bankitalia, nel 2024 in Puglia la crescita economica ha perso ancora intensità

BARI (ITALPRESS) – Nel 2024 l’espansione dell’economia pugliese ha continuato a perdere intensità. In particolare, in base all’indicatore trimestrale dell’economia regionale sviluppato dalla Banca d’Italia, il prodotto sarebbe aumentato dello 0,5% a prezzi costanti, un dato inferiore nel confronto con i Mezzogiorno (0,9%) e l’Italia (0,7%). È quanto si evince dal nuovo documento “L’economia della Puglia”, presentato questa mattina nella sede dell’istituto di Bari, tra gli altri, dal direttore Marcello Malamisura.

Per quanto riguarda le imprese, lo scorso anno il valore aggiunto del settore ha ristagnato (-0,2% a prezzi costanti), risentendo della debolezza del ciclo economico globale e della domanda interna. Gli investimenti delle imprese industriali sono rimasti stabili, nonostante la riduzione del costo del credito. Da traino hanno fatto soprattutto l’immobiliare, con un aumento del 3,3% delle compravendite di abitazioni e un incremento del 4,4%dei loro prezzi, e il turismo: gli arrivi e le presenze sono cresciuti rispettivamente dell’11 e dell’8,5%, soprattutto per l’incremento dei turisti stranieri.

L’occupazione è cresciuta dello 0,9%, in misura meno intensa rispetto al 2023. II rallentamento, che è proseguito nel primo trimestre, ha riguardato soprattutto i lavoratori dipendenti. La partecipazione rimane bassa per i giovani (43,9%) e più alta per gli individui con un titolo di studio elevato (79,5%). Queste due categorie di lavoratori risultano particolarmente esposte agli effetti della diffusione dell’intelligenza artificiale. Relativamente alle famiglie pugliesi, il reddito disponibile è cresciuto dello 0,7% in termini reali. L’andamento del potere d’acquisto ha beneficiato del contenimento dell’inflazione (+0,8% in media annua; +1,0% nella media nazionale).

Sono calati i prezzi dei beni energetici e sono cresciuti i prezzi degli alimentari, sebbene con minore intensità, e quelli dei servizi, in particolare turistici. L’andamento dei consumi si è confermato debole (+0,2%). Nel 2023 (ultimo anno disponibile) la spesa media mensile tra le famiglie residenti era di circa 2.000 euro, inferiore in termini equivalenti a quella italiana del 30%. Nel 2024 il numero di sportelli bancari è ulteriormente diminuito (di 18 unità, a 916). Da oltre dieci anni, il graduale processo di razionalizzazione della rete distributiva ha determinato complessivamente una riduzione di circa il 30% del numero complessivo di sportelli operanti in regione, una flessione meno marcata rispetto a quanto osservato nel Mezzogiorno e nella media nazionale.

Per quanto concerne i prestiti, il credito bancario complessivamente concesso alle imprese e alle famiglie pugliesi è cresciuto debolmente, facendo registrare un aumento dello 0,4% a dicembre, (era -0,1% a dicembre 2023). La dinamica si è lievemente intensificata nel primo trimestre di quest’anno (+0,9%). Nel 2024 l’ulteriore flessione dei finanziamenti alle imprese (-1,9%) è stata più che compensata dall’aumento del credito bancario alle famiglie. Crescita alla quale hanno contribuito sia i mutui abitativi, sia il credito al consumo, che si è confermata la componente più dinamica. A fine 2024, i depositi bancari delle famiglie e delle imprese hanno registrato una crescita del 2,2% (-0,8% alla fine del 2023), riflettendo l’aumento delle forme a vista e a risparmio. L’incremento ha riguardato i depositi sia delle famiglie (+1,9%) sia delle imprese (+3,2%).

Nel documento, particolare attenzione è stata infine destinata all’intelligenza artificiale. Sulla base dei dati Istat, tra 2019 e 2023 in Puglia la quota di lavoratori altamente esposti agli effetti dell’Al risulterebbe inferiore rispetto all’Italia (48% e 53% rispettivamente). In generale, il settore dei servizi è quello più esposto, ad eccezione di alcuni comparti come il turismo. In Puglia, così come in Italia, circa quattro quinti dei lavoratori con un titolo di studio elevato risultano altamente esposti, data la capacità dell’AI di svolgere mansioni complesse. Considerando i potenziali sbocchi professionali, il 92% degli studenti universitari risulterebbe altamente esposto all’Al.

“Noi quest’anno – ha spiegato Malamisura – puntiamo molto l’attenzione sull’aspetto dell’innovazione come fattore di crescita. In Puglia abbiamo osservato negli ultimi anni un andamento positivo per esempio per quanto riguarda l’occupazione proprio nei servizi avanzati. Riteniamo che si possa continuare a lavorare su questo. Abbiamo calcolato che dal 2007 al 2023 il PIL della Puglia è cresciuto in misura contenuta ma le dinamiche demografiche hanno sottratto crescita e questo è un aspetto su cui puntiamo l’attenzione”. “Negli ultimi anni”, ha aggiunto, “l’occupazione in Puglia è cresciuta anche più della media del Mezzogiorno, nonostante un lieve rallentamento nel 2024. Sicuramente, per quanto riguarda l’occupazione femminile e l’occupazione giovanile registriamo dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro più contenuti rispetto alla media nazionale. Noi focalizziamo l’attenzione anche, per esempio, sul ruolo delle startup innovative, nelle quali la presenza di giovani di soci giovani è un aspetto importante da evidenziare. Anche nell’occupazione alle dipendenze la quota dei contratti a tempo determinato è stata significativa. Però registriamo molto spesso anche una trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato”.

