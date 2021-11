POTENZA (ITALPRESS) – “La Basilicata sta recuperando dopo la pandemia. Anche grazie alla campagna di vaccinazione organizzata dalla Regione. Il nostro sistema economico sta dando segnali positivi nei settori più colpiti dal Covid, con un effetto rimbalzo. I dati sono buoni, ma siamo consapevoli che molta strada c’è ancora da fare per risolvere i problemi strutturali che accompagnano la nostra economia”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando i dati dell’aggiornamento congiunturale sull’economia della Basilicata, pubblicato dalla Banca d’Italia e presentato questa mattina nel capoluogo lucano dal direttore Maurizio Micuzzi. Nei primi nove mesi di quest’anno l’economia lucana ha recuperato in parte il calo registrato nel 2020, beneficiando dell’allentamento delle misure di contrasto alla pandemia e dei progressi della campagna di vaccinazione. La perdita di redditi è stata compensata dalle misure degli ammortizzatori sociali e di quelle per il sostegno della pandemia. L’approccio precauzionale contro la crisi ha fatto sì che è cresciuta anche la quota dei risparmi.

Per quanto riguarda il settore dell’industria, il saldo tra la quota di imprese con fatturato in crescita e quelle in calo è risultato positivo di 38 punti percentuali. L’automotive in Basilicata, quindi lo stabilimento Stellantis di Melfi, ha fatto registrare per quanto riguarda le vendite un accrescimento nel primo semestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le estrazioni di petrolio sul territorio, ridotte dell’8,1 per cento, il gas del 25,6 per cento nei primi otto mesi dell’anno. Il calo ha riguardato la concessione Val d’Agri a causa dell’impiantistica sottoposta a manutenzione. Le esportazioni hanno registrato una ripresa, più 25%. L’export lucano è costituito dai ¾ da mezzi di trasporto e pur in crescita rispetto al 2020, le chiusure hanno inciso, così che le vendite sono stare inferiori rispetto al periodo pre pandemia. Gli indicatori disponibili hanno delineato una ripresa del settore dei servizi che ha beneficiato dei consumi. Si prevedono ulteriori espansioni nei prossimi sei mesi.

Secondo i dati provvisori Istat sui numeri del mercato del lavoro, il numero degli occupati è aumentato nel primo semestre rispetto all’anno precedente. Il saldo sull’attivazione di contratti da dipendente è risultato positivo di 8mila unità, dato superiore sia al 2019 che al 2020.

“Analizzando i dati contenuti nel rapporto – ha detto ancora Bardi – si nota che il settore dell’edilizia è in netta ripresa. Un dato sicuramente positivo è la liquidità di cui dispongono le imprese, che soffrono meno l’indebitamento bancario e sono nelle condizioni di poter incrementare la produttività. Adesso la vera sfida, è la programmazione a lungo termine. Dobbiamo rafforzare il sistema produttivo lucano – investendo soprattutto sulla creazione di nuove imprese da parte dei giovani – che deve puntare sull’export: questo punto sarà centrale nel Piano strategico regionale, che sarà presentato nei prossimi giorni e punta a sfruttare al massimo le opportunità offerte dal Piano nazionale”.

