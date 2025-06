ROMA (ITALPRESS) – Sono 11.464 le richieste di finanziamento presentate all’Inail da parte di imprese operanti su tutto il territorio nazionale entro la scadenza del 30 maggio, termine ultimo per la registrazione delle domande di accesso ai 600 milioni di euro del bando Isi 2024, l’importo più alto stanziato dall’Istituto nelle 15 edizioni dell’iniziativa, che dal 2010 ha destinato complessivamente al sistema produttivo italiano più di quattro miliardi a fondo perduto per contribuire al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l’ultima edizione stanziati quasi 100 milioni in più.

I 600 milioni dell’edizione 2024, quasi 100 in più rispetto al 2023, sono ripartiti per regione e provincia autonoma e suddivisi in cinque assi di finanziamento dedicati alla riduzione dei rischi tecnopatici (asse 1.1), all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2), alla prevenzione dei rischi infortunistici (asse 2), alla bonifica dell’amianto (asse 3), alle micro e piccole imprese che operano in settori tipici del made in Italy (asse 4), alle micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria (asse 5.1) e ai giovani agricoltori under 40, organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

L’invio della documentazione dovrà avvenire entro il 14 luglio. Grazie al significativo aumento delle risorse economiche e ai nuovi parametri introdotti nell’impianto del bando Isi, tutte le 6.456 domande relative agli assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4, più quelle dell’asse 5.1 di Liguria e Valle d’Aosta, presenti negli elenchi provvisori No Click Day (NCD) disponibili sul portale Inail, sono ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione richiesta, che dovrà avvenire entro le ore 18,00 di lunedì 14 luglio. Il 19 giugno la procedura per l’assegnazione dei fondi rimanenti destinati all’agricoltura.

I titolari delle altre domande presentate per gli assi 5.1 (micro e piccole imprese agricole) e 5.2 (giovani agricoltori) devono invece partecipare al Click Day in programma giovedì 19 giugno, che prevede l’assegnazione dei fondi fino a esaurimento secondo l’ordine cronologico di arrivo. A questo proposito è già attiva la funzionalità per scaricare il codice identificativo (token), indispensabile per la registrazione allo sportello informatico e il successivo invio della domanda.

In crescita l’attenzione per i modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Da una prima analisi dei progetti presentati emerge un importante incremento dell’asse 1.2 dedicato all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per il quale risultano ammesse circa mille domande, a conferma della crescente attenzione attribuita dalle imprese alla prevenzione sistemica e alla promozione della cultura della sicurezza.

