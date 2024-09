ROMA (ITALPRESS) – Due ragazzi italiani, di 17 e 19 anni, mentre stavano trascorrendo una serata in una discoteca in via Ostiense, a Roma, hanno denunciato di essere stati avvicinati e aggrediti da un gruppetto di tre persone che dietro minaccia di un coltello hanno strappato loro le collanine in oro che portavano al collo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto le prime descrizioni degli autori e si sono attivati per le ricerche.

Poco dopo, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, tre giovani – due italiani e un egiziano – sono stati rintracciati nei pressi del locale e trovati ancora in possesso del coltello e di una delle due collanine in oro. Riconosciuti dalle vittime, gli indiziati, sono stati denunciati.

