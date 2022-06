BARI (ITALPRESS) – “Bancopass è uno strumento finanziario gratuito messo a disposizione dalla nostra Confindustria e dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che permetterà alle nostre aziende intanto di farsi un proprio rating, per vedere qual è la propria situazione della propria realtà, e poi di colloquiare in maniera eccezionalmente valida con il mondo bancario, parlando la stessa lingua”. Così il presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana, a margine della conferenza stampa che ha ufficializzato l’accordo tra industriali e istituto riguardo la piattaforma Bancopass, ideata e realizzata da Assolombarda.

“Le nostre imprese – aggiunge Fontana – utilizzano ancora troppo poco questi strumenti di cultura finanziaria, che servono per andare incontro a quelle che sono le loro stesse esigenze di liquidità. A questo proposito, Bancopass può far sì che le piccole e medie imprese del nostro territorio possano utilizzare degli strumenti finanziari. Nelle nostre imprese abbiamo poca cultura finanziaria. Le Pmi hanno difficoltà a fare piani triennali, a creare business plan validi e che consentano di avere un accesso più rapido agli strumenti messi a disposizione dalle banche”. “Quello che stiamo vivendo – conclude il presidente – è un momento critico per il nostro mondo imprenditoriale, ma ci sono anche tantissime opportunità che non sempre riusciamo a cogliere nel miglior modo possibile. In questo senso, Bancopass è uno strumento che diminuisce la distanza tra il mondo delle banche e il mondo delle imprese e li aiuta a dialogare meglio”.

(ITALPRESS).

– foto xa2 –