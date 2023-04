Il Cda di Banco Bpm ha provveduto a nominare l’amministratore delegato, Giuseppe Castagna, e i membri dei Comitati endo-consiliari, provvedendo a costituire un comitato ad hoc in ambito Esg denominato Comitato Sostenibilità, attività che veniva svolta in precedenza dal Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità ora ridenominato Comitato Controllo Interno e Rischi: Comitato Nomine: Mario Anolli (presidente), Marina Mantelli e Chiara Mio; Comitato Remunerazioni: Manuela Soffientini (presidente), Paolo Bordogna e Mauro Paoloni; Comitato Controllo Interno e Rischi: Eugenio Rossetti (presidente), Mario Anolli, Paolo Bordogna, Maurizio Comoli e Nadine Faruque; Comitato Parti Correlate: Paolo Boccardelli (presidente), Paola Ferretti e Luigia Tauro; Comitato Sostenibilità: Luigia Tauro (presidente), Chiara Mio e Alberto Oliveti. Il consiglio di amministrazione ha valutato il requisito di indipendenza in capo ai propri componenti.

