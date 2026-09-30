Banca Patrimoni Sella & C. rafforza la propria presenza in Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, rafforza la propria presenza in Sardegna con l’inaugurazione della sede di Cagliari e il potenziamento della squadra di professionisti dedicati al territorio.

La rinnovata sede di Viale Armando Diaz, 123 si sviluppa su una superficie di 590 metri quadri distribuita su 2 piani: “grazie a spazi ampliati e riprogettati, offre ambienti luminosi e aree dedicate alla consulenza personalizzata, garantendo maggiore privacy, comfort e accessibilità – si legge in una nota -. Un investimento che consente alla banca di consolidare la propria presenza nel capoluogo sardo e nell’intera regione, confermandone l’impegno a rispondere in modo sempre più efficace e puntuale alle esigenze di famiglie e imprese. Con Cagliari, prosegue il percorso di crescita ed espansione di Banca Patrimoni Sella & C. sul territorio nazionale, dove conta attualmente 40 sedi”.

I nuovi uffici ospitano un team di 21 professionisti – guidati dal responsabile Paolo Contu, affiancato dal vice Stefano Di Naro e dai team manager Pierluigi Specchia e Stefano Sulliotti – che offrono servizi di consulenza specializzata nella gestione e valorizzazione del patrimonio, soluzioni di investimento a carattere assicurativo e supporto in ambito fiscale, successorio, immobiliare e societario, oltre ai tradizionali servizi di sportello.

“La Sardegna è per noi un territorio importante, nel quale intendiamo continuare a investire e crescere. L’ampliamento della sede di Cagliari testimonia la volontà di consolidare la presenza di Banca Patrimoni Sella nella regione e di rafforzare la nostra squadra costruita attorno ad un nucleo di professionisti che da tempo rappresentano un punto di riferimento per la banca sul territorio – ha dichiarato Andrea Germano, Capo Area Territoriale Nord-Ovest e Sardegna di Banca Patrimoni Sella & C. -. Continuiamo a investire in un’area di grande rilevanza, con il tradizionale approccio basato su vicinanza, conoscenza delle esigenze locali e qualità delle relazioni con famiglie e imprenditori”.

– foto ufficio stampa Banca Patrimoni Sella & C. –

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