Aggredisce 4 minori a Porto Torres, arrestato

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres, durante il consueto servizio di controllo del territorio, sono intervenuti domenica 20 settembre a seguito di una chiamata da via Mazzini, dove un individuo in stato di alterazione aveva aggredito 4 minorenni.

In particolare la condotta aggressiva dell’uomo, consistente in spintoni e alcuni schiaffi, sembrerebbe essere scaturita dalla convinzione che i giovanissimi da lui intercettati, fossero gli autori di alcuni calci sferrati alla serranda e alla porta della sua Abitazione. Inoltre l’uomo, forse non ritenendo ancora adeguata la reazione avuta nei confronti ragazzi per il presunto disturbo arrecatogli, gli ha strappato i borselli e i telefoni cellulari. Successivamente, i giovani, approfittando di un momento di quiete dello stato d’animo dell’uomo, sono riusciti a darsi alla fuga e avvisare di quanto accaduto i genitori.

La persona segnalata è stata così sorpresa dai militari ancora in possesso di tutto il materiale sottratto ai giovani. Una volta bloccato, l’uomo è stato trasferito, in stato di arresto, presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Porto Torres, per la stesura degli atti e delle attività di rito. Di quanto accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria competente che ne ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).