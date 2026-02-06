Banca Mediolanum, a gennaio raccolta netta totale di 721 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Banca Mediolanum Spa ha reso noti i risultati commerciali del mese di gennaio 2026: 1,01 miliardi di euro, di cui Raccolta netta totale 721 milioni, Raccolta netta in risparmio gestito 283 milioni, Nuovi finanziamenti erogati 274 milion, Premi polizze protezione 19 milioni.

“Il 2026 si apre in continuità con il trend positivo dei volumi commerciali dello scorso anno, nonostante gennaio sia tradizionalmente caratterizzato da una marcata stagionalità – spiega Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. La raccolta netta totale di 721 milioni consente infatti di iniziare l’anno con slancio, con un mix più a favore del risparmio amministrato. In Italia, l’interesse dei clienti per l’attuale campagna sui vincoli a 6 mesi remunerati al 3% annuo ci permette di sostenere la crescita delle masse, acquisendo nuova liquidità che arriva inizialmente sui conti correnti. Sul fronte del risparmio gestito il mese è stato caratterizzato dal solido contributo della componente di raccolta ricorrente, ma anche da richiami anticipati e scadenze per alcuni prodotti di risparmio gestito. E’ stato un buon inizio anche per la crescita della base clienti, che tra Italia e Spagna ha visto l’ingresso di circa 18.000 nuovi clienti: non possiamo che essere estremamente soddisfatti di queste prime settimane del 2026″.

