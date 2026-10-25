Ballottaggio in Brasile, prorogata di due ore chiusura dei seggi

IPA90170866 - BRASILIA, Oct. 25, 2026 A voter prepares to cast a ballot at a polling station in Brasilia, Brazil, Oct. 25, 2026. Voting in the second round of Brazil's 2026 presidential election officially began at 8 a.m. local time (1100 GMT) on Sunday, with polling stations across the nation set to close at 5 p.m. local time (2000 GMT).. Incumbent President Luiz Inacio Lula da Silva of the ruling Workers' Party faces Flavio Bolsonaro, the Liberal Party candidate and son of former President Jair Bolsonaro, in the runoff after the two topped the first-round vote. (Credit Image: © Jin Haoyuan/Xinhua via ZUMA Press)

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata prorogata di due ore la chiusura dei seggi in tutto il Brasile, chiamato a scegliere, in questo turno di ballottaggio, il nuovo presidente tra Flavio Bolsonaro e Lula.
Lo scrutinio dovrebbe iniziare alle 19, le 23 in Italia. Lo ha stabilito la Corte elettorale che ha accolto le richieste dei due candidati.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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